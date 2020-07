DIRETTA SASSUOLO MILAN – Formazioni Ufficiali e Risultato LIVE, Gol e Highlights

By

Tra poche ore avrà inizio la sfida che vedrà quelle che probabilmente sono tra le più in forma di quest’ultimo periodo: Sassuolo e Milan si affronteranno oggi 21 luglio alle ore 21.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in un incontro valido per la 35esima giornata di Serie A.

Stato e forma delle squadre

Continua ad inanellare risultati positivi il Sassuolo di De Zerbi che ha trovato continuità nel girone di ritorno, sopratutto dopo il ritorno in campo di qualche settimana fa: i neroverdi hanno messo in difficoltà diverse squadre più blasonate (pareggio con la Juventus e vittoria contro la Lazio ad esempio) mostrando nel contempo un ottimo calcio, decisamente organizzato.

Addirittura migliore lo stato di forma del Milan che conferma il suo trend eccellente sia nei risultati (molto buona la performance ammirata contro il Bologna) sia nel gioco, che conferma l’ottimo lavoro svolto da Stefano Pioli, subentrato a inizio campionato a Giampaolo che pian piano ha reso i rossoneri di nuovo una squadra.

SASSUOLO MILAN – Formazioni ufficiali

Dovrebbe ritornare Consigli tra i pali del Sassuolo, ma ci sono defezioni in difesa: Out Ferrari e anche Chiriches, alle prese con problemi al polpaccio, in mezzo alla difesa dovrebbe giocare Toljan. A centrocampo accanto a Locatelli staffetta tra Bourabia e Magnanelli, ritorna Berardi accanti ai confermatissimi Caputo e Boga.

Pioli dovrebbe rispolverare Conti come terzino destro, così come gran parte della formazione che ha ben figurato contro il Bologna: difficilmente il tecnico farà rivoluzioni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Toljan, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SASSUOLO MILAN – Diretta Live video e Highlights

Giornal.it aggiornerà in tempo reale l’articolo con ogni momento saliente del match, con tanto di clip video che verranno aggiunti. A termine del match verrà aggiunto anche un video di highlights.