Film Stasera in Tv – Cosmopolis – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Cosmopolis. Coproduzione francese, canadese italiana e portoghese del 2012, per la regia di David Cronenberg con Robert Pattinson, Jay Baruchel, Kevin Durand, Paul Giamatti, Juliette Binoche, nei ruoli principali. Tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore italo-americano Don DeLillo, pubblicato in Italia da Einaudi nel 2013. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2012 il 25 maggio, dove ha concorso per la Palma d’oro.

Cosmopolis – Trama

Una giornata dell’affascinante e inquieto uomo d’affari Eric Packer (Robert Pattinson), 28enne multimilionario sposato con una ricca ereditiera con aspirazioni letterarie, si trasforma in una vera odissea alla ricerca delle proprie radici. Uscito da casa per recarsi dal barbiere dall’altro lato di Manhattan, a bordo della sua limousine ipertecnologica, dotata di tutto l’armamentario necessario per seguire da vicino l’andamento delle azioni in borsa e affiancato da guardie del corpo, che lo proteggono dagli eventuali attacchi di uno stalker che ha promesso di assassinarlo, Eric trascorre le ore tra lunghe discussioni con i collaboratori, appuntamenti con le proprie amanti e incontri con eccentrici personaggi.

Titolo Originale: Cosmopolis

Genere: Drammatico

Durata: 1h 45m

Anno: 2012

Paese: Canada, Francia, Italia, Portogallo

Regia: David Cronenberg

Cast: Robert Pattinson, Jay Baruchel, Kevin Durand, Paul Giamatti, Juliette Binoche, Samantha Morton, Sarah Gadon, Mathieu Amalric, Emily Hampshire, Maria Juan Garcias

Cosmopolis – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre), alle ore 21.16 di oggi martedì 21 Luglio 2020. La programmazione di Rai 5 lo prevede al termine della trasmissione The Art Show Lo spettacolo dell’arte.