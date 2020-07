Nella vita il bicchiere può essere visto mezzo pieno o mezzo vuoto. Il primo è il tipico bicchiere di chi è ottimista, il secondo è di chi è pessimista. I segni zodiacali più pessimisti sono questi.

Il Cancro

Tra i segni zodiacali più pessimisti c’è quello del Cancro. I nati del segno zodiacale del Cancro soffrono l’influenza dell Luna e quando questa è in negativo ciò si riserva sulla tendenza al pessimismo. I nati del segno zodiacale del Cancro ipotizzano sempre la peggiore situazione catastrofica che possa verificarsi sulla base di una loro supposizione negativa tra l’altro totalmente campata in aria.

La Vergine

Tra i segni zodiacali più pessimisti c’è quello della Vergine. I nati del segno zodiacale della Vergine hanno nei confronti della vita in generale un atteggiamento negativo e di tipo pessimistico. Non sono persone solari e ottimiste, non colgono le occasioni senza pensarci troppo anzi, sono proprio persone che riflettono fino a tempi infiniti. Ciò preclude ai Vergine molte possibilità, gli fa mancare occasioni e i conseguenti insuccessi li rendono ancora più sfiduciati e pessimisti rispetto a quello che già è il loro atteggiamento abituale.

La Bilancia

Tra i segni zodiacali più pessimisti c’è quello della Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia soffrono purtroppo di grandi insicurezze che li portano a essere pessimisti nei confronti della vita. I nati del segno zodiacale della Bilancia sono indecisi perché hanno paura di sbagliare e di finire in una situazione non benefica per loro. Quando subiscono delle delusioni, anche di piccola entità, reagiscono molto male e cadono nello sconforto e nel pessimismo più cupo e assoluto. I nati del segno zodiacale della Bilancia purtroppo appartengono a quella categoria di persone che vede sempre e immancabilmente il bicchiere mezzo vuoto.

Lo Scorpione

Tra i segni zodiacali più pessimisti c’è quello dello Scorpione. I nati del segno zodiacale dello Scorpione non sono certamente persone solari ma fataliste. Non stanno a guardare tanto il lato buono delle cose, non si perdono in ragionamenti sereni guidati da un inguaribile ottimismo. I nati del segno zodiacale dello Scorpione sono cupi, negativi, pensano che la vita sia una sfida per cui sono sempre pronti al combattimento con il prossimo, anche se vengono soltanto guardati in un modo che a loro non piace. Gli Scorpione sono sempre pronti ad attaccare perché pensano sempre male.

Il Capricorno

Tra i segni zodiacali più pessimisti c’è quello del Capricorno. I nati del segno zodiacale del Capricorno forse sono i più pessimisti dello Zodiaco. La loro natura è fredda e austera, solitaria, che rifugge la socialità e il contatto umano. I nati del segno zodiacale del Capricorno sono molto razionali e non si perdono in congetture troppo ottimistiche o voli pindarici su quanto possa essere positiva la vita. I Capricorno sono seri e concentrati sul concreto e su quanto la vita possa essere difficile.