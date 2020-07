Ricetta cotoletta di zucchine e scamorza: ingredienti, preparazione e consigli

By

La cotoletta di zucchine e scamorza è un secondo piatto molto saporito, che si prepara abbastanza velocemente, ottimo secondo piatto anche per chi segue un’alimentazione vegetariana. Inoltre, le zucchine in questo periodo sono molto economiche, sono di stagione oltre che ad essere buonissime e ricche di nutrienti.

Cotoletta di zucchine e scamorza – Ingredienti

Con queste dosi otterrete 6 cotolette.

Zucchine 450 g

Scamorza 100 g

Pangrattato 50 g

Grana Padano DOP da grattugiare 30 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per la panatura:

Uova 1

Pangrattato 100 g

Cotoletta di zucchine e scamorza – Preparazione

Per preparare la cotoletta di zucchine e scamorza iniziate lavando le zucchine e privandole delle due estremità. Grattugiatele con una grattugia a fori medi e mettetele su di un colino appoggiato su una ciotola capiente. Salate leggermente le zucchine e con un cucchiaio premete per far sì che perdano l’acqua.

Grattugiate ora la scamorza e unitela alle zucchine ben scolate; aggiungete la noce moscata grattugiata, salate e pepate a vostro piacimento.

Unite al composto il pangrattato e il formaggio; impastate in modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Formate delle polpettine di circa 100 gr l’una e schiacciatele con le mani per formare le cotolette. Otterrete così 6 cotolette di zucchine e scamorza. Per procedere alla panatura passate le vostre cotolette da entrambe le parti nell’uovo sbattuto.

Successivamente passatele nel pangrattato, avendo cura che aderisca bene e in maniera omogenea su tutta la superficie. In un tegame fate scaldare l’olio e adagiate una alla volta le cotolette.

Fate cuocere a fuoco dolce le cotolette da entrambi i lati e, quando avranno ottenuto una bella crosta croccante, spegnete il fuoco e servite la cotoletta di zucchine e scamorza appena pronta.

Cotoletta di zucchine e scamorza – Consigli utili

E’ preferibile servire le cotolette di scamorza appena cotte; da cotte si conservano in frigo per 1-2 giorni in un contenitore ermetico. Si possono preparare anche il giorno prima senza impanarle.

Potete usare altri tipi di formaggi per preparare le cotolette, ad esempio della fontina, del Montasio stagionato o groviera.