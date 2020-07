Roma news – La situazione di Zaniolo. Gli ultimi aggiornamentitri

Roma news – Da giorni si parla molto del rapporto di Zaniolo con i compagni e soprattutto con il mister dopo l’uscita non proprio amichevole, di Fonseca che disse cose poco amichevoli nei confronti del giovane italiano.

Zaniolo non era stato convocato per la partita con la Spal ma un infortunio accorso ad Under ha fatto si che in extremis rientrasse tra i convocati di Fonseca, tra il mister e il giocatore non sta correndo buon sangue.

Roma news: Braccio di ferro tra Zaniolo e Fonseca

La lite scatenata in campo con il difensore Mancini ha visto Fonseca schierarsi dal lato del difensore, e in un’intervista pubblica non sono arrivate parole al miele nei confronti del centrocampista.

Il risultato? Esclusione nella gara pareggiata con l’Inter e esclusione anche per la gara con la Spal, rientro tra i convocati solo per l’infortunio di un compagno di squadra. La cessione potrebbe essere alle porte, ma la società non è dello stesso parere del calciatore e dei suoi intermediari. Doveva essere la settimana degli incontri decisivi, ma il mister ha già messo la sua parola fine.

Pallotta non ha intenzione di vendere Zaniolo, ma arrivati a questo punto e con questo allenatore è difficile ipotizzare una convivenza civile. Sul giocatore sono forti le voci del Real Madrid, che lo vorrebbe acquistare.

Il campionato non è ancora terminato, ed il mercato è iniziato solo da 20 giorni, vedremo questa telenovela come finirà.