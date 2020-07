Sassuolo – Milan – Gli ultimi incontri – Highlights andata

Nel match di San Siro un girone fa finì 0-0, era un Milan ben diverso da quello che vediamo oggi, ed un Sassuolo che invece fruttava già le idee del proprio mister. Sarà una bella partita che metterà in risalto le qualità di entrambe le squadre.

L’ultima vittoria dei neroverdi risale al 2016 quando sconfisse il diavolo per 2-0 in casa, da lì in po 4 vittorie dei rossoneri e 2 pareggi arrivati entrambi a San Siro. Lo scorso anno al Mapei Stadium finì 4-1 per il Milan, 2-0 invece due stagioni fa, non si contano vittorie dei neroverdi a Milano dal 2015 ad oggi. Quella di questa sera sarà un match spettacolare

Sassuolo – Milan: Highlights andata