Calciomercato Fiorentina – La situazione del mercato in uscita. Il punto su Milenkovic

Calciomercato Fiorentina – In casa viola si lavora molto alla Fiorentina che verrà, Commisso è in cerca di un tecnico nuovo che potesse dar fiducia al suo progetto. In cima alla lista c’è Spalletti, ma c’era anche Juric, prima che firmasse un prolungamento fino al 2023 con il Verona, ed in queste ore sta facendo un sondaggio per Di Francesco.

Oltre al tecnico c’è da definire il mercato in uscita, ci sono un pò di giocatori già con le valigie pronte, uno su tutti è Rasmussen che è diventato ufficialmente un giocatore del Vitesse. Oltre al difensore sono dati per partenti anche Milenkovic, Chiesa e Vlahovic.

Calciomercato Fiorentina – La situazione sulla difesa

Rasmussen è la prima cessione della difesa, ceduto al Vitesse in prestito con diritto di riscatto, ma attenzione alla situazione di Milenkovic, qualche settimana fa era vicinissimo a firmare con il Milan ma improvvisamente si è freddata questa pista.

Il serbo ha una valutazione che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro, e questa valutazione ha fatto si che si arrestassero le trattative che volevano il calesse ’97 via da Firenze. Anche la Juve ha frenato per questo giocatore che al momento potrebbe restare in viola, ma da un momento all’altro potrebbe presentarsi qualche squadre e portare via il talento del difensore.

Calciomercato Fiorentina – Vlahovic il Milan si avvicina

Un’altra situazione complicata la Fiorentina deve affrontarla in attacco, con Chiesa che ormai ha già deciso di andar via, e bisogna vedere quale club ha la forza economica per portarlo via da Firenze e fallo giocare nella propria rosa, al momento è difficile ipotizzare che l’Inter o la Juve possano acquistare il giocatore, ma nulla è escluso e il finale di mercato può regalare il giusto colpo di scena.

Alta situazione per Vlahovic che sembra sempre più vicino a firmare un contratto con il Milan, che chiede il giocatore, alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto. Sembra che questa sia una strada percorribile e che il giovane classe ‘2000 possa approdare in rossonero con questa formula.

Quale altro colpo di scena ci regalerà il mercato? Vi aggiorneremo quotidianamente su queste e le altre trattative che vedono la Fiorentina protagonista.