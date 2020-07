Calciomercato Inter – Kantè è più di un sogno: ecco perchè

Calciomercato Inter che si sviluppa su più fronti, difensore, centrocampista, attaccante, la società sta scandagliano in lungo e largo l’Europa alla ricerca degli uomini adatti per rafforzare la rosa di Antonio Conte e metterlo in grado di competere il prossimo anno per lo scudetto. Il nome che è tornato alla ribalta in queste ultime ore è quello del francese N’Golo Kanté, attualmente in forza al Chelsea.

Inter-Kantè: perchè è possibile

Fino a qualche tempo fa il nome di Kantè sembrava irraggiungibile ma con il tempo le cose sono cambiate. Il Chelsea sta facendo un mercato molto dispendioso avendo già acquistato Werner e Ziyech ed è vicinissimo anche ad Havertz, per questo è arrivato il momento di fare cassa e il francese è uno di quei calciatori ritenuti cedibili da Lampard e che potrebbe portare un buon bottino nelle casse societarie, ecco perchè i nerazzurri dopo le difficoltà per arrivare ad Arturo Vidal del Barcellona si sono fiondati sul francese che Conte conosce bene.

La strategia dell’Inter

L’Inter sta studiando una strategia per mettere a segno un doppio colpo dai londinesi, quello di Kantè e con lui Emerson Palmieri, con il quale non si riesce a trovare intesa sul costo del cartellino, vista la richiesta di 30 milioni del Chelsea.

Marotta ed Ausilio stanno quindi provando a mettere in piedi una mega trattativa che coinvolga entrambi i calciatori, così da poterseli assicurare chiedendo uno sconto sui cartellini, ben sapendo che la società dei Blues ha bisogno di fare cassa.

Al momento nessun passo ufficiale è stato fatto, ma solo contatti per mettere a conoscenza il Chelsea che si è disposti a trattare i due calciatori insieme. Gli inglesi dovranno dare una risposta in tempi brevi, perchè anche in nome del Fair-Play finanziario per non ritrovarsi con calciatori in rosa scontenti e da ingaggi pesanti.

L’Inter quindi inizia a sperare nel doppio colpo.