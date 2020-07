Calciomercato Roma – Under è vicinissimo al Napoli, a breve si può chiudere

Calciomercato Roma – In casa giallorossa non è una novità l’urgenza di dover vendere per rientrare dal debito finanziario in cui si trova la società. Mentre si trova una soluzione per cercare di vendere Florenzi, e gli altri giocatori in esubero, si è riaccesa dal nulla, la pista che potrebbe portare Under a giocare nel Napoli il prossimo anno.

Si era arrestata la trattativa, dopo la richiesta della Roma di 35 milioni di euro, ma di colpo sembra si sia sbloccata la situazione ed in Napoli è tornato forte sul giocatore, e vuole chiudere nel breve periodo per concentrarsi in altre trattative.

Calciomercato Roma- Under Napoli la formula per chiudere

De Laurentis non vuole muoversi dai 25 milioni messi sul piatto per acquistare il giocatore la Roma è ferma sui suoi 35 milioni e le parti sembrano lontane, ma il Napoli ha proposto ai giallorossi il trasferimento di Ospina, e sembra che con questa soluzione si possa arrivare ad una conclusione dell’affare.

Sono passate molte settimane da quando sembrava che Under fosse pronto a lasciare Roma per accasarsi a Napoli, oggi le due parti sono sicuramente più vicine e nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti, e si spera anche la chiusura di un accordo, così da mettere la parole fine su una telenovela che va avanti da settimane.