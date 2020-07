Calciomercato Sampdoria – Potrebbe non essere più in blucerchiato il futuro di Gastòn Ramirez. L’attaccante uruguaiano sarebbe stato messo al centro dei riflettori dall’Al Ain, club in forte ascesa degli Emirati Arabi Uniti. La squadra infatti è arrivata seconda al penultimo mondiale per club, perdendo la finale contro il Real Madrid.

Calciomercato Sampdoria – Un club arabo su un attaccante blucerchiato

Manca poco ormai al termine della stagione e con la squadra che sembra salva qualche prima trattativa per il futuro prende corpo, sopratutto dal punto di vista delle cessioni. Non sono nuovissime le voci che vogliono Gastòn Ramirez vicino ad un trasferimento in un campionato esotico. L’attaccante uruguaiano già nel suo passato in Premier League era stato accostato ad alcuni club orientali, salvo poi venire ingaggiato dalla Sampdoria tre anni fa. Oggi, come riferisce SampdoriaNews, Ramirez potrebbe essere più vicino all’Al Ain. La società degli Emirati sarebbe passata dalla fase dei sondaggi ai primi passi concreti. Per il giocatore, ovviamente, la prospettiva di un ingaggio superiore a quanto percepisce in Italia e nel resto d’Europa.

Gastòn Ramirez ha giocato in questa stagione in blucerchiato 21 partite, segnando sette goal (due doppiette, ndr) e fornendo due assist. Il giocatore è apparso molto importante nelle dinamiche di gioco di Ranieri, ma è anche tra coloro i quali hanno più mercato della rosa blucerchiata. Saranno ben poche le valutazioni da farsi se l’offerta dell’Al Ain diventerà concreta e sarà costituita anche da un forte aumento all’ingaggio del giocatore. A quel punto sarà la volontà di Ramirez, 29enne e presumibilmente vicino all’ultimo contratto lungo della propria carriera, a far pendere l’ago della bilancia da un lato e dall’altro. Il giocatore ha mostrato di poter essere ancora decisivo in Europa, anche se ha mostrato un rendimento un po’ discontinuo anche quest’anno, e lungo l’intero arco della sua carriera.