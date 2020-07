Calciomercato Torino – Si stringe per Bonaventura e per un terzino della Spal

Il calciomercato Torino comincia a prendere forma, perchè ormai i granata sono ad un passo dalla salvezza matematica che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi e per questo diventa più semplice portare avanti le trattative in corso da tempo.

Si stringe per Bonaventura

Il nome di Jack Bonaventura è sulla lista del ds Vagnati da molto tempo, adesso è arrivato il momento di stringere i tempi per anticipare la concorrenza di Atalanta, Roma e Fiorentina, così da mettere a segno il colpo tanto atteso.

Il calciatore in uscita a parametro zero dal Milan ha dato la sua disponibilità a trattare a salvezza acquisita, quindi da stasera Vagnati presserà Bonaventura per siglare l’accordo. Non si conoscono ancora i termini economici, ma il calciatore sembra entusiasta di indossare una maglia storica come quella del Torino, quindi la trattativa sembra essere entrata nelle battute finali e sarebbe un ottimo modo per inaugurare la campagna acquisti.

In arrivo anche Fares

Non solo Bonaventura per il nuovo Torino, ma è a buon punto anche la trattativa che dovrebbe portare in granata l’esterno sinistro Mohamed Fares, attualmente in forza alla Spal.

Fares è un calciatore molto stimato da Vagnati, che fece di tutto per portarlo a Ferrara e adesso sta provando a farsi seguire anche a Torino. Fares non giocherà in Serie B anche perchè le richieste non mancano e la Spal non vuole trattenerlo per forza, in più tra le due società ci sono ottimi rapporti e questo sta facilitando la trattativa.

Alcuni indizi sulla chiusura a breve della stessa sono arrivati proprio da Fares, il quale su Twitter ha iniziato a seguire alcuni calciatori del Torino e sembra entusiasta del trasferimento.