Come sorelle, ultima puntata – Anticipazioni 29 luglio

Come sorelle andrà in onda con l’ultima puntata nel prime-time di Canale 5 del 29 luglio 2020. Scopriremo che cosa è accaduto alla famiglia di Ipek in seguito agli ultimi eventi. Soprattutto dopo che Cahide ha accettato la proposta del fratello di andare a vivere tutti insieme.

Le anticipazioni di Come sorelle ci svelano che Deren alla fine cambierà idea sulla richiesta della madre adottiva. Okan ritornerà inoltre in città per rintracciare Azra: la ragazza riuscirà a salvarsi?

Dove siamo rimasti

Nella terza puntata di Come sorelle, Azra ritorna in città per scoprire che fine ha fatto Deren. La ragazza però è furiosa nei suoi confronti: il fidanzato è morto per colpa sua. Intanto, Ipek continua a sfruttare la situazione a suo vantaggio. Sinan è finito in carcere per un delitto che non ha commesso, ma questo non la spingerà a dire tutta la verità. Cahide invece riceve una visita da Cemal. Il fratello vuole convincerla ad accettare la proposta della villa: ha acquistato la casa in previsione di riunire tutta la famiglia. Cahide alla fine cede al ricatto di Cemal, ma poi scopre che l’uomo non ha intenzione di uscire dalla vita delle figlie.

Come sorelle, ultima puntata – Anticipazioni e trama

Cemal è riuscito nel suo intento: bruciare l’olio di Ipek ha provocato dei disastri nella vita della ragazza. La protagonista però riuscirà ad ottenere l’aiuto di tutti per riuscire a saldare il debito contratto da Tekin. Intanto, Deren continua a riflettere su quanto potrebbe accadere ad Aras se confesserà il furto in azienda. Alla fine decide di accettare di prendersi la colpa al posto suo, anche se questo vorrà dire rischiare di non fare più il medico.

Ipek invece decide di non accettare il denaro che Sinan le vuole offrire per saldare il debito. Altrove, Okan e i suoi scagnozzi iniziano a cercare Azra. La ragazza fa un piccolo tentativo di fuga grazie all’aiuto di Mahir, ma poi decide di consegnarsi ai criminali. Le anticipazioni di Come sorelle ci rivelano che Cahide uscirà di prigione lo stesso giorno in cui Cilem e Cemal raggiungeranno la villa per affrontare Ipek.