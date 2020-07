Sampdoria – Genoa – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Sampdoria – Genoa: la partita inizia alle 21.45 allo Stadio Ferraris in Marassi, a Genova. La gara, valida per la 35° giornata del campionato di Serie A 2019/20, mette di fronte la 13° in classifica, la Sampdoria, a 41 punti, e il Genoa in questo momento 17° in classifica a 33 punti. Partita che si nutre della storica rivalità cittadina, svuotata però dell’incitamento delle due tifoserie, caldissime, costrette a casa dalle norme di sicurezza anticontagio. La partita sarà trasmessa da Sky.

Sampdoria – Genoa – Ultime dai campi

Le squadre si affrontano in una città molto calda nonostante l’ora tarda. Terreno del Ferraris in buone condizioni. Ranieri conferma Quagliarella al centro dell’attacco, ristabilito dopo i problemi che lo hanno fermato alla ripresa. Col capitano gioca Gabbiadini, probabile staffetta con Bonazzoli che ha segnato nelle ultime due partite. Al centro della difesa confermatissima la coppia Yoshida-Colley. Nicola si affida all’esperienza: dentro Masiello, Zapata, Behrami, Criscito e Pandev. Probabile subentro a gara in corsa per Sanabria, che parte dalla panchina.

Sampdoria Genoa – Formazioni ufficiali

Sampdoria-Genoa, 35° giornata Serie A 2019/20

Mercoledì 22 Luglio 2020, Stadio G. Ferraris, Genova

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Masiello, Romero, C. Zapata; Biraschi, Schöne, Behrami, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti.