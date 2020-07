Film Stasera in Tv – Alì – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Alì. Produzione statunitense del 2001, per la regia di Michael Mann con Will Smith nei panni del grande pugile Muhammed Alì/Cassius Clay. Il film consacrò definitivamente la stella di Will Smith, che dimostrò di essere capace di interpretare un ruolo lontano dai suoi soliti personaggi. Il pugile Joe Frazier viene interpretato dall’ex-campione mondiale dei pesi massimi dell’organizzazione WBA James “Lights Out” Toney, mentre i panni di George Foreman vennero vestiti da Charles Shufford, a sua volta pugile professionista.

Alì – Trama

La vita del leggendario campione dei pesi massimi Cassius Clay, dai suoi successi sportivi, al suo impegno come sostenitore della’protesta nera’ portata avanti da Malcolm X, alla conversione alla fede islamica che lo portò a cambiare il suo nome in Muhammad Alì. Il film si concentra sul suo periodo leggendario dalla vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 alla riconquista del titolo dei pesi massimi contro Leon Spinks nel 1979. Negli Stati Uniti sono anni di grandi tensioni razziali, del Black Power e della guerra in Vietnam. Il rifiuto di Cassius di andare a uccidere i Vietcong lo porta a una guerra con i media e culmina con la scelta di diffondere la parola di Allah e di prendere il nome Alì al posto di quello ‘da schiavo’ Clay.

Alì – Trailer Video

Alì – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Ali’

Genere: Biografico, Sport

Durata: 2h 35m

Anno: 2001

Paese: USA

Regia: Michael Mann

Cast: Will Smith, Jeffrey Wright, Jon Voight, Mykelti Williamson, Jamie Foxx, Mario Van Peebles

Alì – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre), alle ore 21.00 di oggi mercoledì 22 Luglio 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine dell’episodio di Walker Texas Ranger.