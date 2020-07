Film Stasera in Tv – Tulipani Amore, onore e una bicicletta – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Tulipani Amore, onore e una bicicletta. Produzione italiana del 2017, per la regia di Mike van Diem con Ksenia Solo, Gijs Naber, Donatella Finocchiaro, Giancarlo Giannini, Giorgio Pasotti nei ruoli principali. Il red carpet dell’anteprima del film, durante il Toronto International Film Festival 2017, era ornato con tulipani rossi. Alla realizzazione della pellicola hanno partecipato tre troupe provenienti da Italia, Paesi Bassi e Lituania.

Tulipani Amore, onore e una bicicletta – Trama

Dopo aver perso la fattoria durante l’alluvione del 1953 in Olanda, Gauke (Gijs Naber) è determinato a cambiare vita e sceglie una terra dove non avere più le calze bagnate. In sella alla vecchia bicicletta di suo padre raggiunge il caldo sole della Puglia, dove decide di stabilirsi, avviando un favoloso commercio di tulipani. Appassionato ed onesto, non disposto ai compromessi legati alle ambigue egemonie della mafia locale, desideroso di offrire alla donna che ama una vita semplice ma serena, Gauke finirà per diventare l’eroe del villaggio, per poi scomparire improvvisamente. Trent’anni dopo, una giovane ragazza canadese (Ksenia Solo) arriva in Puglia per spargere le ceneri della madre e scoprirà questa vecchia storia, legata alle sue origini. Un ispettore di polizia italiano (Giancarlo Giannini) tenterà di conoscerne i retroscena, faticando a credere al racconto colorito della simpatica Immacolata (Lidia Vitale) vecchia amica di Gauke e testimone delle intricate vicende che avvicinarono l’olandese al fabbro Piero (Giorgio Pasotti) e a sua moglie Chiara (Donatella Finocchiaro), in uno scenario dove il sogno e la realtà, l’ironia e l’amarezza, si mescolano continuamente

Tulipani Amore, onore e una bicicletta – Trailer Video

Tulipani Amore, onore e una bicicletta – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Tulipani – Liefde, Eer en een Fiets

Genere: Commedia

Durata: 1h 30m

Anno: 2017

Paese: Italia

Regia: Mike van Diem

Cast: Ksenia Solo, Gijs Naber, Donatella Finocchiaro, Giancarlo Giannini, Giorgio Pasotti

Tulipani Amore, onore e una bicicletta – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30 di oggi mercoledì 22 Luglio 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine delle repliche di 4 Ristoranti, trasmissione ideata e condotta dallo chef Alessandro Borghese.