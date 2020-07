La voracità è l’avidità di cibo, il mangiare con foga, il piacere assoluto per la tavola che si traduce nel mangiare senza fine. I segni più voraci dello Zodiaco: ecco chi sono i più golosi a tavola.

L’Ariete

Tra i segni più voraci dello Zodiaco c’è sicuramente quello dell’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete amano molto i piaceri della tavola e soprattutto le porzioni consistenti e abbondanti. La loro costituzione è abbastanza robusta, dovrebbero tenersi nel mangiare ma non hanno la costanza e soprattutto la pazienza per mettersi a dieta. Gli Ariete mangiano in fretta, a grandi bocconi, quasi ingurgitando il cibo con avidità e ingordigia. Della tavola amano tutto e raramente c’è qualcosa che a loro non piace. Non hanno problemi ad assaggiare ciò che non conoscono e se gli piace allora via libera alla voracità. Gli Ariete sono certamente tra i segni più voraci dello Zodiaco.

Il Toro

Tra i segni più voraci dello Zodiaco c’è sicuramente quello del Toro. I nati del segno zodiacale del Toro sono in assoluto i buongustai dello Zodiaco. I Toro amano molto la buona tavola e la convivialità delle riunioni famigliari allo stesso tavolo. I nati del segno zodiacale del Toro sono amanti della buona cucina tradizionale e non si fanno mai mancare un buon bicchiere di vino rosso a tavola. Sono molto voraci e ciò si intuisce un po’ dalla loro costituzione, che in alcuni casi è molto robusta, quasi in affinità reale con l’animale bovino che rappresenta il segno. Per i Toro quello del mangiare è un piacere della vita irrinunciabile.

I Gemelli

Tra i segni più voraci dello Zodiaco c’è anche quello dei Gemelli. Dal fisico scattante e sempre in movimento, nessuno direbbe mai che i nati del segno zodiacale dei Gemelli sono molto voraci quando si parla di mangiare. I nati dei Gemelli mangiano molto e seguono un’alimentazione che non si può definire sana. Tendono infatti a scansare frutta e verdura in favore di cibi fritti, molto zuccherati o molto grassi, etnici, speziati, ricchi di calorie. Al posto di bere acqua naturale poi bevono alcolici o bevande gassate. Questo disordine alimentare purtroppo può condurli dritti sulla strada dei problemi di salute tipici di una dieta sbagliata.

L’Acquario

Tra i segni più voraci dello Zodiaco c’è quello dell’Acquario. I nati del segno zodiacale dell’Acquario, come i nati dei Gemelli, hanno un fisico particolarmente longilineo che non da adito a sospetti di eccessi alimentari. Eppure i nati del segno zodiacale dell’Acquario a tavola sono molto voraci, mangiano molto, amano le porzioni abbondanti e soprattutto la varietà dei cibi presenti sulla tavola. I nati del segno zodiacale dell’Acquario sono caratterizzati da un atteggiamento e un pensiero anticonvenzionale che si vede anche quando devono mangiare. Gli Acquario sono infatti molto attratti da ciò che non è propriamente tradizionale quindi in questo caso dalla cucina straniera, in particolare quella etnica.