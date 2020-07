Inter – Fiorentina – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Inter – Fiorentina si affrontano stasera alle ore 21:45 per la 35a giornata di Serie A. Partita fondamentale per i nerazzurri che devono rispondere al successo dell’Atalanta, mentre i viola possono finalmente giocare senza pressioni.

Inter – Fiorentina: come arrivano alla gara

L‘Inter è reduce dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma che ha messo fine al sogno di rincorrere la Juve per la corsa scudetto, ma questa sera devono vincere per rispondere all’Atalanta, che dopo la vittoria di ieri nell’anticipo col Bologna si è momentaneamente impadronita del secondo posto. Per questo la squadra allenata da Antonio Conte deve scendere in campo con la massima concentrazione.

La Fiorentina dopo il largo successo per 3-0 sul Torino è salva e quindi può finalmente scendere in campo senza alcuna pressione, questo può favorire i ragazzi di Iachini guidati da un Ribery in grande spolvero e un Cutrone ritornato goleador, per provare a portare a casa un risultato importante contro un’avversaria di alta classifica.

Inter – Fiorentina: Il Pronostico

L’Inter non può assolutamente fallire l’appuntamento con i tre punti e Conte si aspetta miglioramenti anche dalla difesa che sta subendo troppe reti, per questo consigliamo la giocata sul segno 2 + NoGol

Inter – Fiorentina: Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Sensi, Vecino

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dragowski, Benassi

Inter – Fiorentina: Dove vederla in tv e streaming

La sfida Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire Inter-Fiorentina in diretta streaming attraverso Sky Go.