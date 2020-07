Milan News – Ibrahimovic potrebbe clamorosamente restare al Milan. La novità è di ieri sera, quando sono arrivate in rapida successione anche le notizie del salto della trattativa per portare Rangnick a Milano e del rinnovo in panchina per Stefano Pioli. La società rossonera ha dato una sterzata alla pianificazione della prossima stagione confermando l’allenatore e – molto probabilmente – anche l’attuale dirigenza dell’area tecnica formata da Massara e Maldini. Una virata che potrebbe portare anche alla conferma di Ibrahimovic, col quale, ha dichiarato Massara, ci sarà un confronto a fine stagione, e cioè tra una decina di giorni.

Milan News – Ibrahimovic, novità a fine stagione? Di nuovo possibile il rinnovo

Massara è stato molto chiaro nell’intervista rilasciata ieri sera a Sky Sport ai margini della vittoriosa trasferta col Sassuolo. Queste le sue parole sul futuro di Ibrahimovic: “Con lui ci troveremo subito dopo la fine del campionato, anche lui adesso è totalmente focalizzato su queste partite e lo sta facendo in maniera egregia, come sempre. Ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per poter proseguire. Il contributo che ha dato è indiscutibile, ha trasformato la squadra come mentalità, qualità e carisma, ha aiutato moltissimo la crescita di molti ragazzi che oggi stanno facendo bene”.

Un nuovo spiraglio, quindi, per la permanenza dello svedese al Milan. Il giocatore proprio ieri sera ha mostrato quanto possa essere ancora decisivo in campo. E forse la scelta dirigenziale di dare continuità, lasciando stare quel Rangnick per il quale lo svedese aveva espresso perplessità più o meno esplicite (“Non so chi sia”, aveva detto in un’intervista a SportWeek), troverà in Ibra un consenso che potrà trasformarsi in permanenza al Milan. Serviranno anche argomenti economici, certamente. Ma se non altro ora che il futuro tecnico della squadra è meno opaco, il giocatore potrà essere sicuramente più sereno. Come lo è stato, evidentemente, ieri in campo.