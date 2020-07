Tutte le offerte Vodafone

Cambiare operatore telefonico senza cambiare il proprio numero comporta diversi vantaggi, tra cui le allettanti offerte proposte ai nuovi clienti. Per chi decide di entrare in Vodafone, infatti, sono disponibili diverse offerte sia per telefonia mobile, di casa e internet.

Con Vodafone è possibile gestire le offerte attive sulla SIM direttamente dall’app My Vodafone, usufruire dei sensazionali premi di Vodafone Happy, approfittare della GigaMobile 5G e l’ultravelocità, e scoprire un anno di musica e servizi OnDemand riservati.

Entrare a far parte del mondo dei clienti Vodafone offre il vantaggio di avere un servizio tecnico per i clienti sempre disponibile in molti canali di contatto.

Offerte Vodafone Mobile

Perché scegliere le tariffe mobile di Vodafone? I vantaggi sono infiniti; Infinito è la tariffa ideale per navigare in internet e sui social network illimitatamente, chiamare in Italia e in Europa senza limiti e accedere alla Top service, un’opzione che consente l’accesso privilegiato al 190, il numero di Assistenza Vodafone per linea mobile.

Con la Top Service è possibile chattare 24 ore su 24 con un team di operatori dedicati oppure farsi richiamare dall’assistenza in meno di un minuto. È possibile aggiungere all’offerta uno smartphone con una permanenza minima di 24 mesi; il servizio di segreteria telefonica è gratuito, insieme a Chiamami e Recall per sapere chi ha chiamato e ricontattarlo non appena disponibile.

Con SmartPay si può pagare comodamente l’offerta mensile con carta di credito. Infinito si arricchisce di opzioni interessanti come Infinito Gold Edition e Infinito Black Edition e Infinito Business riservata per clienti con Partita Iva: tutte da scoprire.

Come passare a Vodafone Mobile

Per passare a Vodafone Mobile ci si può rivolgere al sito web ufficiale Vodafone oppure a un negozio autorizzato dell’operatore: dal sito, è anche possibile trovare il negozio più vicino.

Una volta scelta tra le tante disponibili, la tariffa più adatta alle proprie esigenze, è possibile farsi chiamare direttamente da un consulente Vodafone oppure contattare il servizio clienti; in questa guida è possibile visionare tutti i canali per parlare con Vodafone.

Se si vuole procedere online, dopo aver inserito l’operatore di provenienza e cliccato su ‘Attiva online’ è necessario inserire i propri dati insieme a un documento valido; successivamente, è richiesto il numero di telefono sul quale attivare la nuova tariffa, e infine il metodo di pagamento prescelto. Al costo dell’offerta si aggiunge quello di attivazione.

Offerte Vodafone Fisso

Offerte internet Vodafone per la casa prevedono la Fibra e l’ADSL, quindi velocità di navigazione e la stabilità della GigaNetwork Vodafone. Con l’offerta di rete fissa Vodafone con internet, è incluso il modem WiFi Optimizer che ottimizza la connessione di tutti i dispositivi collegati in maniera intelligente e garantendo una tenuta eccellente.

È incluso internet alla massima velocità senza limiti, una SIM dati con 30 giga al mese per navigare da tablet, smartphone o chiavetta e lo streaming di Amazon Prime, sono inclusi nell’offerta con Fibra. È possibile anche attivare una tariffa che preveda solo la rete fissa, con chiamate illimitate su fissi e mobili e uno sconto per chi è già cliente mobile. È previsto anche un telefono fisso Vodafone classic, la segreteria telefonica inclusa e l’Assistenza tecnica dedicata all’installazione e all’attivazione.

Come passare a Vodafone fisso

Si può cambiare gestore telefonico di rete fissa e internet in molti modi, e Vodafone permette di farlo in maniera facile e veloce. Per ricevere assistenza telefonica da parte di un consulente dedicato e attivare l’offerta Vodafone casa, basterà inserire un recapito telefonico che un consulente Vodafone provvederà a ricontattare quanto prima.

Altrimenti si può comporre il numero gratuito 180. Una volta acquistata l’offerta online, direttamente sul sito di Vodafone, sarà possibile monitorare autonomamente lo stato dell’attivazione con il tracking tool; tutti i dispositivi inclusi nell’offerta verranno spediti comodamente a casa, mentre l’assistenza Vodafone per qualsiasi richiesta è multicanale: Whatsapp, app My Vodafone, chiamata gratuita e assistente digitale.