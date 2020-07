Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 23 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 23 luglio 2020. Abbiamo superato il giro di boa e ci dirigiamo, lentamente, al prossimo fine settimana. Nel frattempo, scopriamo cosa accadrà nelle prossime ore a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha ancora dei grattacapi sul lavoro, giovedì costruttivo per la Vergine. La Bilancia è piuttosto pensierosa, mentre per lo Scorpione c’è una bella energia. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani, riguardo i 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 23 luglio 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a programmare il weekend, perché potrebbe riservarti delle belle sorprese. La tua priorità, adesso, dovrebbe essere l‘amore. Certo, il lavoro continua a darti qualche grattacapo: c’è un dubbio, forse una scelta da fare, un cambiamento per il futuro. I lavoratori autonomi potrebbero decidere di cambiare un gruppo o chiudere un’attività per aprirne una nuova.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 23 luglio 2020: Vergine

Domani e venerdì saranno due giornate importanti, perché ti permetteranno di tornare in carreggiata, di costruire qualcosa di bello. Se luglio è stato un mese caratterizzato da alti e bassi, agosto sarà decisamente meglio! Molto presto potresti recuperare terreno anche in amore.

Oroscopo domani giovedì 23 luglio 2020: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora un po’ pensieroso, ma per fortuna arriverà un fine settimana migliore. In questo momento ti manca ancora la serenità: il lavoro ti procura ancora qualche preoccupazione, non stai ottenendo quello che vorresti. Pretendere qualcosa di più ora è davvero difficile. Cerca di non riversare la tensione che provi in amore, perché ci stiamo avvicinando a un agosto piuttosto complicato.

Oroscopo domani giovedì 23 luglio 2020: Scorpione

Domani e venerdì la Luna sarà in ottimo aspetto e ti regalerà una bella energia. Inoltre, hai Mercurio dalla tua parte, pronto a favorire le relazioni, i nuovi progetti, la voglia di tornare in pista. Se fino a qualche giorno fa eri pieno di preoccupazioni, adesso ti stai alleggerendo di molti pesi. Cerca di fare ancora attenzione alle tue finanze!