Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 23 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 23 luglio 2020. Quali sorprese avranno in serbo le stelle per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Il Sagittario è fuori fase, il Capricorno invece ha molta voglia di confrontarsi. Alti e bassi per l’Acquario, mentre i Pesci sono molto pensierosi. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani riguardo gli ultimi 4 segni.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 23 luglio 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì sarai piuttosto fuori fase. Ci sarà un rallentamento di tutto, ma non ti buttare giù, perché da sabato le cose miglioreranno. Nelle prossime 48 ore cerca di avere prudenza nei rapporti con gli altri, in famiglia, con il partner, mantenere la calma sarà un’impresa ardua!

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 23 luglio 2020: Capricorno

Domani e venerdì avrai tre alleati di tutto rispetto dalla tua parte: Luna, Giove e Saturno. Avrai molta voglia di parlare, di confrontarti. Approfittane, per discutere con qualcuno, soprattutto se ti sei sentito ingiustamente messo in un angolo o se hai dei problemi con un Pesci. Dovresti provare a definire meglio il tuo futuro, sia in amore che nel lavoro.

Oroscopo domani giovedì 23 luglio 2020: Acquario

Stai vivendo momenti di alti e bassi: domani al giornata partirà con il piede giusto e nel corso del tempo affioreranno delle perplessità. Ad aggiungersi ci sono dei disturbi fisici che ti affliggono parecchio! Dovresti affidarti a un esperto e non trascurare i fastidi che senti in questi giorni. In amore le cose vanno meglio, anche se adesso hai altre priorità.

Oroscopo domani giovedì 23 luglio 2020: Pesci

Come anticipano le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani i single potrebbero essere molto pensierosi, al punto tale da provocare della tensione in torno. Dovresti sforzarti di soppesare bene le parole, di tenere la tua agitazione sotto controllo, altrimenti la tensione aumenterà. Cerca di riposare un po’ di più, perché questo giovedì sarai un po’ giù di corda fisicamente.