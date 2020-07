Playstation 5, rivelata la data del prossimo evento

La presentazione della neonata console di casa Sony, la Playstation 5 ha già fatto molto parlare di se, sia per le caratteristiche hardware sia per l’aspetto della nuova console, che sarà disponibile in due versioni sensibilmente differenti, e con l’oramai imminente annuncio anche la diretta concorrente Microsoft, ha avuto inizio la “guerra” tra console di nuova generazione.

Nuovo evento

Sony ha già reso noto tutte le caratteristiche principali della PS5 che dovrebbe approdare sugli scaffali fisici e digitali verso la fine del 2020, probabilmente poco prima delle festività natalizie, ma rumors sempre più insistenti riferiscono di un nuovo evento oramai imminente, che rivelerà altre novità e dettagli sulla nuova console nipponica: questo evento, che verrà presumibilmente trasmesso esclusivamente attraverso una diretta streaming, in maniera analoga a quanto avvenuto per la presentazione.

Data dell’evento

L’indiscrezione arriva direttamente da Roberto Sirrano’, “insider” piuttosto conosciuto in rete, che attraverso il proprio profilo Twitter ne svela anche la data, specificando che dovrà essere confermata dalla stessa Sony: il 6 agosto alle ore 22:00 dovrebbe iniziare il tutto: