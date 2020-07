Ricetta bocconcini di pollo al limone: ingredienti, preparazione e consigli

Il petto di pollo è un secondo piatto presente in tutte le diete, che siano dimagranti o meno, è una carne molto leggera, delicata, che si presta molto bene a varie ricette. Lo si può preparare in moltissimi modi, come ad esempio grigliato, alle mandorle, all’insalata, panato, insomma come più vi piace. Noi oggi vi proponiamo una versione più fresca, e allo stesso tempo molto leggera, vi proponiamo la ricetta dei bocconcini di pollo al limone.

Bocconcini di pollo al limone – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 4 persone.

Petto di pollo 600 g

Olio extravergine d’oliva 40 g

Farina 00 q.b.

Per la salsa al limone:

Limoni (succo e scorza) 1

Acqua 180 g

Vino bianco 100 g

Amido di mais (maizena) 20 g

Zucchero 10 g

Sale fino q.b.

Bocconcini di pollo al limone – Preparazione

Per realizzare i bocconcini di pollo al limone per prima cosa occupatevi della pulizia del petto di pollo: dividete a metà il petto, eliminate le parti più grasse e tagliatelo a bocconcini o striscioline, se non volete pulirlo voi potete acquistarlo già pulito.

Passate le striscioline di pollo nella farina ed eliminate la farina in eccesso.

Ponete un tegame sul fuoco, versate l’olio di oliva e scaldatelo; quando sarà ben caldo adagiate le strisce di pollo e lasciatele dorare a fiamma media, rigirandole di tanto in tanto.

Quando saranno ben rosolate, toglietele dal fuoco e tenetele da parte.

Intanto preparate la salsa: ponete l’amido di mais in una ciotolina, aggiungete 30 g di acqua presi dalla dose totale e mescolate per scioglierla.

In un tegame versate il vino, i restanti 150 g di acqua, il succo di limone, lo zucchero e aromatizzate con la scorza di limone grattugiata. Scaldate a fuoco dolce mescolando con una frusta e versate l’amido di mais sciolto nell’acqua.

Aggiungete anche il pollo rosolato, salate, ruotate la casseruola per amalgamare il pollo alla cremina e cuocete per un paio di minuti, il tempo necessario per addensare la salsa. Una volta pronto, servite subito i vostri bocconcini di pollo al limone.

Bocconcini di pollo al limone – Consigli utili

Conservate i bocconcini pollo al limone in frigo e consumatelo entro 2 giorni.

Per un tocco più etnico, aggiungete al vostro pollo del coriandolo tritato o un po’ di zenzero fresco grattugiato e accompagnatelo con il riso basmati.