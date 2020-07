Sampdoria – Genoa – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Sampdoria – Genoa è una delle partite della 35° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Ferraris di Genova, oggi mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida mette di fronte due squadre che hanno deluso le aspettative stagionali. Da un lato la Sampdoria è praticamente salva, grazie soprattutto alle 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Dall’altro il Genoa è a +4 sul Lecce, che occupa al momento la terzultima posizione, ma viene da un periodo di forma non del tutto positivo, limitato dalle vittorie negli scontri diretti contro SPAL e Lecce, appunto.

Sampdoria – Genoa – Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Masiello, Romero, C. Zapata; Biraschi, Schöne, Behrami, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti.

Sampdoria – Genoa – Pronostico

Sampdoria e Genoa arrivano al derby di ritorno in una situazione simile, ma con umori opposti. La Samp è “leggera”, grazie alla striscia di risultati positivi che l’ha tirata fuori dalla lotta per non retrocedere. Il Genoa, invece, ha ancora bisogno di punti per evitare la retrocessione, nonostante la vittoria nello scontro diretto contro il Lecce. Sarà una partita tesa, nonostante l’assenza del pubblico, nella quale nessuna delle due vorrà perdere. Puntiamo per questo su una partita “chiusa”, come molti altri derby del recente passato, e sull’esito UNDER 2.5.

Sampdoria – Genoa – Dove vederla in tv e streaming

Sampdoria – Genoa sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport sul canale 253 del satellite e 484 del digitale terrestre. Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Sampdoria – Genoa anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.