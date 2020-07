Spal – Roma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Spal – Roma sarà disputata questa sera alle ore 21:45 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Questo sarà uno degli ultimi match che la formazione biancoceleste disputerà in Serie A, poiché è matematicamente già retrocessa.

Nei giallorossi regna il caos e questa gara potrebbe far tornare il sereno nello spogliatoio e sopratutto tra Zaniolo e il resto della squadra, compreso il mister Fonseca. La Roma ha poche possibilità di centrare un posto in Champions ma proveranno a sfruttarle tutte da qui fino al termine della stagione.

Spal – Roma: Probabili formazioni

Nella Spal non ci sarà Floccari, ancora spazio a Cerri in attacco che farà reparto con il solito Petagna. Ancora indisponibile Berisha, sarà Letica il titolare, ritorna Valdifiori titolare. Nella Roma convocato in extremis Zaniolo ma partirà comunque dalla panchina, indisponibili Ibanez, Mirante, Fazio, Santon e Under.

Spal (3-5-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; Sala, Missiroli, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Cristante, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Dzeko. All. Fonseca

Spal – Roma: Pronostico

Partita in cui solo la Roma ha ancora speranze di Champions, Spal che prende troppi gol e ne realizza pochi. Per questo motivo prevediamo un segno 2 per quanto riguarda questo match.

Spal – Roma: Dove vederla in tv e streaming

Questo match sarà trasmesso dalla piattaforma DAZN. È possibile seguire la partita al canale 209 di Sky, o sull’applicazione dedicata scaricabile sia per Android che per Apple.