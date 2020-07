Spal – Roma – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra meno di 2 ore circa scenderanno in campo Spal e Roma per affrontarsi in questo match valido per la 35° giornata di Serie A. L’arbitro sarà il Sig. Manganiello, gli assistenti saranno Tegoni e Santoro, 4° uomo Volpi, Abisso e Manganelli al Var.

Spal – Roma: Ultime dai campi

Zaniolo parte dalla panchina, dopo i litigi con il mister Fonseca, alle spalle di Dzeko ci saranno Carles Perez e Pellegrini, torna titolare Diawara, che agirà sulla mediana insieme a Cristante. Nella Spal Floccari è infortunato, giocherà Cerri al suo posto, con Strefezza e Sala sulle fasce. In porta giocherà ancora Letica, visto il lungo infortunio accorso a Berisha.

Di Biagio spera di onorare questo campionato e di mettere il bastone tra le ruote a Fonseca, si giocherà più per orgoglio che per obiettivi visto che entrambe le squadre non hanno possibilità di centrare i loro obiettivi.

Spal – Roma: Formazioni ufficiali

Spal (3-5-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; Sala, Missiroli, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Cristante, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Dzeko. All. Fonseca