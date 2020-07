Torino – Verona – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Questa sera alle ore 21:45 all’Olimpico di Torino andrà in scena Torino – Verona, match valido per la 35° giornata del campionato di Serie A. Le due squadre non hanno più obiettivi da raggiungere, ed entrambe le squadre giocano più per l’orgoglio di chiudere in bellezza questo campionato che per altro.

Il Verona viene dal pareggio casalingo con l’Atalanta, dopo aver perso in casa della Roma per 2-1. In casa granata si arriva dalla sconfitta per 2-0 nei confronti della Fiorentina, prima della larga vittoria sul Genoa in piena lotta retrocessione.

Torino – Verona: Probabili formazioni

Longo deve far a meno dello squalificato Lukic, e degli infortunati Izzo e Baselli, il Torino deve invertire la tendenza degli ultimi mesi e portare punti a casa, si rivede Verdi titolare, con Ansaldi, mentre in avanti faranno coppia Zaza e Belotti.

A Verona Juric vuole completare il grande campionato disputato finora, ma deve fare a meno di Amrabat squalificato insieme agli infortunati Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla e Pazzini. Salcedo può giocare alle spalle di Di Carmine.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, N’koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meite, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All Longo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Pessina, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Di Carmine. All. Juric

Torino – Verona: Pronostico

La partita promette spettacolo, visto che non ci si gioca nulla potremo vedere anche molti gol. Per questo motivo prevediamo un segno Over per questo match.

Torino – Verona: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà visibile sulla piattaforma Sky, e su suoi canali dedicati, E tramite la Diretta Gol di Sky Sport sul canale 251. Inoltre è possibile seguire la partita sull’applicazione Sky Go.