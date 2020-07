Torino – Verona – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Torino e Verona tra 1 e 30 circa scenderanno in campo per affrontarsi in questa 35° giornata del campionato di serie A. Partita che sarà diretta dal Sig. Valeri, con Alassio e Rossi, 4° uomo Fourneau, Alassio e Lo Cicero in sala Var.

Sarà un match dalle poche emozioni, visto che entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, giocheranno a viso aperto e ci saranno occasioni da un lato e dall’altro.

Torino – Verona: Ultime dai campi

Nel Torino viene confermato Verdi dietro le due punte Zaza e Belotti, Ansaldi e De Silvestri agiranno sulle fasce, Meite e Rincon giocheranno in mediana, Lyanco prende il posto di Izzo infortunato. Juric concede un turno di riposo a Verre, schierando Salcedo con Zaccagni alle spalle di Di Carmine, Empereur prenderà il posto di Kumbulla infortunatosi.

Torino – Verona: Formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, N’koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Pessina, Miguel Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric