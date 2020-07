Calciomercato Bologna – Eder e De Silvestri nomi caldi

Il calciomercato Bologna inizia a prendere quota ora che il campionato è ormai alle battute finali. Più volte Mihajlovic durante la stagione ha parlato di una rosa troppo giovane e per questo in un incontro con la società ha chiesto per il prossimo anno calciatori di esperienza come Eder e De Silvestri.

La situazione Eder

Eder, brasiliano naturalizzato italiano, gioca attualmente in Cina tra le fila dello Jiangsu Suning, ma sembra ormai stanco dell’esperienza in Medio Oriente e vorrebbe far ritorno in Italia. Il calciatore di 33 anni è un vecchio pallino di Mihajlovic, che sarebbe molto felice di averlo nella sua squadra.

La società felsinea vorrebbe accontentare il suo allenatore e Bigon è già in contatto con il calciatore, ma va trovata un’intesa sull’ingaggio, visto che in Cina Eder guadagna 8 milioni l’anno, cifra fuori budget per il Bologna.

Il calciatore sarebbe molto felice di approdare alla corte di Mihajlovic e quindi sembra disponibile ad una sostanziale riduzione dell’ingaggio pur di approdare al Bologna.

Nelle ultime ore si è fatto avanti per l’italo-brasiliano anche il neopromosso Benevento, ma a quanto pare la prima scelta di Eder resta il Bologna.

De Silvestri, manca solo l’ufficialità

De Silvestri è invece da considerarsi già un nuovo calciatore del Bologna, il terzino a fine stagione lascerà il Torino e riabbraccerà il tecnico Mihajlovic. Una scelta voluta da ambo le parti, bisogna solo attendere la fine della stagione per l’annuncio ufficiale.

De Silvestri ed Eder due dei calciatori di esperienza che farebbero comodo al tecnico serbo.