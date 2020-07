Calciomercato Crotone – Occhi puntati sull’uomo promozione: Augustus Kargbo

Calciomercato Crotone – L’uomo che ha trascinato la Reggiana durante la stagione a suon di gol e segnando il gol più importante, ieri nella finale di playoff Serie C contro il Bari finita 1-0, è Augustus Kargbo.

Augustus Kargbo, 21enne attaccante della Sierra Leone, ha attirato l’attenzione su di sé di molti club di categoria superiore per la fantastica stagione appena terminata in doppia cifra.

Sul giovane attaccante ci sarebbero Genoa, Sassuolo e Udinese ma l’attaccante è di proprietà del Crotone ed ha ancora due anni di contratto così come ha confermato il diretto interessato nel post partita Reggiana-Bari

Dichiarazione Augustus Kargbo dopo la vittoria playoff Serie C

“Avevamo preparato bene la partita, sapevamo che il Bari era una squadra forte, con giocatori esperti, però sapevamo anche dove fargli male. Abbiamo fatto girare la palla, abbiamo giocato con ritmi alti perché sapevamo che loro avrebbero fatto fatica. La doppia cifra al primo anno fra i pro? Era il mio obiettivo dal primo giorno. Sono contento e voglio ringraziare il mister e il suo staff, senza di loro non avrei potuto farcela. Il futuro ancora a Reggio? Non lo so, non dipende solo da me. Ho ancora due anni di contratto col Crotone. Vedremo”.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di calciomercato sia in entrata che in uscita del Crotone.