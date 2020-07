Calciomercato Genoa – La società rossoblu è vicina al primo acquisto in vista della prossima stagione. Dopo la doppia vittoria contro Lecce e Sampdoria la salvezza sembra più vicina, con quattro punti di vantaggio sui salentini a tre giornate dalla fine. Per questo motivo la dirigenza, capitanata da Preziosi, sta accelerando su un affare impostato nello scorso gennaio che sarà perfezionato appena la salvezza sarà acquisita.

Calciomercato Genoa – Vicino il primo acquisto, arriverà dall’Argentina

Il Genoa sembra in vantaggio sulle concorrenti per Bruno Amione. Il giocatore è un difensore centrale argentino, classe 2002, considerato in patria l’erede di Romero, che andrà alla Juventus a fine stagione. Il difensore gioca nel Belgrano, nella B Argentina, e ha vestito già numerose volte la maglia delle nazionali giovanili dell’Albicelesete (nella foto, ndr). Inserito nella prestigiosa lista “Next Generation 2019” del Guardian, Amione aveva attirato l’interesse anche di Napoli e Torino. Ma il Genoa, che aveva avviato contatti per lui già nella scorsa estate, ha impostato il trasferimento a Gennaio 2020 e sembra essere ad un passo dal finalizzarlo.

Il trasferimento dovrebbe arrivare per circa 3 milioni di Euro: una cifra addirittura inferiore rispetto alla valutazione del giocatore nello scorso anno, quando aveva un anno in meno e non c’era la crisi economica dovuta al diffondersi del coronavirus nel mondo. Amione ha il profilo del classico difensore moderno: fisico, rapido, ma bravo anche in impostazione del gioco. Il giocatore condivide con Romero, oltre che il ruolo e la squadra di provenienza, anche il procuratore: Ciro Palermo. I rapporti sono buoni e non dovrebbe essere complicato portare a conclusione l’affare. La premessa naturale, però, è la salvezza del Grifone. Quando sarà acquisita aritmeticamente, ci sarà una ulteriore accelerata.