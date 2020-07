DIRETTA LAZIO CAGLIARI – Formazioni Ufficiali e Risultato LIVE, Gol e Highlights

By

Inizierà tra poco la partita che potrebbe vedere il ritorno ufficiale della Lazio in Champions League la prossima stagione: la sfida contro il Cagliari infatti, qualora vinta dai biancocelesti metterà al sicuro una qualificazione per la massima competizione europea il prossimo anno. Fischio d’Inizio alle ore 21.45 giovedì 23 luglio.

Stato e forma delle squadre

La Lazio post coronavirus è una squadra totalmente diversa in ogni aspetto: 4 sconfitte ed 1 pareggio nelle ultime 5 sfide possono essere spiegate in tanti modi, ma adesso Simone Inzaghi e la sua squadra dovranno per forza di cose “scacciare le streghe” vincendo la partita odierna, che appare tutt’altro che agevole.

Il Cagliari del resto, non ha particolare bisogno di conquistare punti ma avere la testa sgombra potrebbe essere un vantaggio non da poco per gli isolani.

LAZIO CAGLIARI – Formazioni ufficiali

Dopo aver visto la propria squadra praticamente falcidata da infortuni e squalifiche, Simone Inzaghi può sorridere almeno parzialmente: ritorna Patric in difesa, e sopratutto Luis Alberto sulla trequarti: Lazzari confermato esterno destro, Jony occuperà l’altra corsia. Attacco a due Immobile-Caicedo.

Formazione sulla carta speculare per Zenga, che sembra aver scelto Ionita in mediana, assieme a Rog e Nandez, che daranno supporto a Joao Pedro e Simeone davanti.

LAZIO CAGLIARI – Diretta Live Video e Highlights

Giornal.it aggiornerà in tempo reale l’articolo con ogni momento saliente del match, con tanto di clip video che verranno aggiunti. A termine del match verrà aggiunto anche un video di highlights.