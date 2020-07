Film Stasera in Tv – Il Mistero di Ragnarok – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Il Mistero di Ragnarok. Produzione norvegese del 2013, per la regia di Mikkel Braenne Sandemose con Pal Sverre Valheim Hagen, Nicolai Cleve Broch, Bjorn Sundquist nei ruoli principali. Il film è una pellicola d’avventura e fantascienza norvegese sul mito norreno di Ragnarǫk.

Il Mistero di Ragnarok – Trama

L’archeologo Sigurd Svenson, vedovo con due figli e studioso dei Vichinghi, dopo anni di ricerche, non riesce a far confermare i finanziamenti al museo dove lavora, per non essere riuscito a trovare le prove delle proprie teorie sui ritrovamenti archeologici. Una sera il suo collaboratore Allan gli porta a casa una pietra con iscrizioni runiche. Sulla base dei messaggi letti sul reperto, Sigurd decide di effettuare una spedizione nel Finnmark, al confine tra Norvegia e Russia, con Allan, oltre ai suoi due figli. All’aeroporto trova Elisabeth, che sarà parte portante della spedizione, e Leif, una guida senza scrupoli. Scopriranno che le iscrizioni non riguardavano un tesoro, ma un altro tipo di segreto, un gigantesco serpente primitivo sopravvissuto nei secoli che inutilmente una tribù nordica aveva cercato di uccidere.

Il Mistero di Ragnarok – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Gaten Ragnarok

Genere: Avventura, Fantascienza

Durata: 1h 40m

Anno: 2013

Paese: Norvegia

Regia: Mikkel Braenne Sandemose

Cast: Pal Sverre Valheim Hagen, Nicolai Cleve Broch, Bjorn Sundquist

Il Mistero di Ragnarok – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30 di oggi giovedì 23 Luglio 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine delle repliche di 4 Ristoranti, trasmissione ideata e condotta dallo chef Alessandro Borghese.