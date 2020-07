Film Stasera in Tv – Machete – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Machete. Produzione statunitense del 2010, per la regia di Robert Rodríguez, Ethan Maniquis con un cast stellare formato, tra gli altri, da Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan. Ispirato al finto trailer presente nei primi minuti del film Grindhouse – Planet Terror dello stesso Rodriguez insieme a Quentin Tarantino. Il personaggio di Machete è inoltre simile al personaggio “zio Machete” (interpretato dallo stesso Trejo) presente nel film Spy Kids dello stesso regista. Il film è stato presentato fuori concorso alla 67ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il successo della pellicola ha portato alla produzione di un sequel, Machete Kills, con la presenza di Lady Gaga, Mel Gibson e Marko Zaror.

Machete – Trama

Machete, un ex membro della polizia federale messicana, ora e’ un mercenario che vaga per le strade del Texas. Riluttante, Machete viene assunto dal dottor Benz per assassinare McLaughlin, un senatore corrotto, accanito sostenitore di politiche contro l’immigrazione che finirebbero per scacciare dallo Stato americano un gran numero di messicani. Quando Machete passa all’azione scopre pero’ di essere stato raggirato e coinvolto in un tranello…

Machete – Trailer Video

Machete – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Machete

Genere: Azione

Durata: 1h 45m

Anno: 2010

Paese: USA

Regia: Robert Rodríguez, Ethan Maniquis

Cast: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan, Cheech Marin, Jeff Fahey, Steven Seagal, Don Johnson, Cheryl Chin, Shea Whigham, Daryl Sabara, Gilbert Trejo, Ara Celi, Tom Savini, Billy Blair

Machete – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi giovedì 23 Luglio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Fantozzi subisce ancora.