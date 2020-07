Frosinone – Benevento – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Frosinone – Benevento si sfidano questa sera alle ore 21:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento per la 35a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre che ormai non hanno più niente da chiedere al campionato: il Benevento è già promosso in Serie A, aritmeticamente primo, e il Livorno è già retrocesso in C, aritmeticamente ultimo.

Frosinone – Benevento: come arrivano alla gara

Il Frosinone è 5° in classifica con 53 punti: ha cinque punti di vantaggio sull’Empoli, che è la prima delle squadre che al momento non disputerebbe i playoff. Con tre partite da disputare non può dirsi tranquillo: ha bisogno di punti per affrontare con certezza la post-season. Momento di forma non positivo: una sola vittoria dalla ripresa, contro lo Spezia. Poi tre sconfitte contro squadre nella zona playoff (Chievo, Cittadella ed Empoli) e tre pareggi contro squadre della zona retrocessione (Pescara, Juve Stabia, Trapani).

Il Benevento occupa la 1° posizione in classifica con 80 punti. Dopo tre partite senza vittorie, seguite alla gara vinta contro la Juve Stabia che è valsa l’approdo in Serie A, la settimana scorsa la squadra di Inzaghi ha battuto il già retrocesso Livorno. La squadra sta provando a fare il massimo dopo i festeggiamenti, orfana anche di Coda che non ha rinnovato.

Frosinone – Benevento: le probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Rohden, Gori, Haas, Zampano; Ciano, Novakovich. Allenatore: Alessandro Nesta.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Barba; Tello, Schiattarella, Del Pinto; Insigne, Moncini, Improta. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Frosinone – Benevento: Il nostro pronostico

La sfida si annuncia particolarmente equilibrata dal punto di vista dei valori tecnici in campo. Entrambe le squadre vivono un momento di forma altalenante: da un lato il Benevento ha conquistato la promozione in Serie A e non ha grandissime motivazioni. Dall’altra il Frosinone difende un piazzamento playoff dopo le ambizioni di promozione diretta, ma con una forma che è apparsa deficitaria dalla ripresa delle gare dopo la sosta. Arriva in fatti da due pareggi contro squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere come Pescara e Juve Stabia. Puntiamo sull’esito GOAL/GOAL.

Frosinone – Benevento Dove vederla in tv o streaming

La partita Frosinone – Benevento, match valido per la 36° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.