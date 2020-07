La forma fisica, l’attività sportiva, un’alimentazione salutare, sono certamente punti che interessano chi vuole rimanere in salute o dare un’immagine prestante di sé. Le stelle su questo hanno molta influenza. Gli uomini più sportivi dello Zodiaco: ecco chi sono.

L’uomo Gemelli

Tra gli uomini più sportivi dello Zodiaco c’è quello dei Gemelli. L’uomo del segno zodiacale dei Gemelli è in genere alto di statura con un fisico prestante, scattante e atletico. Sempre in movimento come vuole Mercurio, la divinità con le ali ai piedi che domina il segno, l’uomo del segno zodiacale dei Gemelli è molto sportivo, ama andare a correre, in bici, in palestra, per mantenere così la sua forma fisica. Non cura però l’alimentazione: l’uomo Gemelli mangia infatti male, poco e soprattutto cibi calorici, che smaltisce con lo sport.

L’uomo Leone

Tra gli uomini più sportivi dello Zodiaco c’è quello del Leone. L’uomo del segno zodiacale del Leone non è in genere alto di statura ma ha un fisico robusto e muscoloso perché è particolarmente sportivo, soprattutto interessato agli sport estremi e avventurosi come il free climbing. L’uomo del segno zodiacale del Leone ha molta forza nelle braccia e nelle gambe ma come il Gemelli non cura l’alimentazione se non in senso estremo tipo diventare vegano per un credo personale.

L’uomo Scorpione

Tra gli uomini più sportivi dello Zodiaco c’è quello dello Scorpione. L’uomo del segno zodiacale dello Scorpione è dotato di molto fascino, fa attività sportiva quel che basta per mantenersi in forma come corsa o palestra due volte alla settimana. Come Il Gemelli e il Leone non cura però particolarmente l’alimentazione anche se preferisce i cibi piccanti che notoriamente fanno bruciare più calorie.

L’uomo Sagittario

Tra gli uomini più sportivi dello Zodiaco c’è quello dei Sagittario. L’uomo del segno zodiacale del Sagittario come il Gemelli è in genere alto di statura e ha un fisico prestante e muscoloso. L’uomo del segno zodiacale del Sagittario è molto sportivo, ama andare a correre e in palestra per mantenere il fisico. Finalmente, a differenza degli uomini dei vari segni elencati fino ad ora, abbiamo un tipo che sta molto attento all’alimentazione. L’uomo Sagittario infatti è propenso al mangiare sano, all’inserire nella dieta frutta e verdura di stagione, a bere almeno 1 litro e mezzo di acqua minerale naturale ogni giorno. Pur di essere in salute l’uomo Sagittario fa sport, mangia bene, non beve alcolici e non fuma.

L’uomo Acquario

Tra gli uomini più sportivi dello Zodiaco c’è quello dell’Acquario. L’uomo del segno zodiacale dell’Acquario nonostante si dedichi a eccessi alimentari di ogni genere è baciato dalla fortuna di avere un fisico longilineo. Certamente questo è dovuto anche al suo interesse per attività sportive che rilassano la mente come il fare jogging e l’andare in bici.

L’uomo Pesci

Tra gli uomini più sportivi dello Zodiaco c’è quello dei Pesci. Come l’uomo Acquario anche l’uomo del segno zodiacale dei Pesci ha in genere un fisico longilineo nonostante il disordine alimentare ma anche perché ama praticare diversi sport come la corsa, la bici e il gioco del calcio.