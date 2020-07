Lazio – Cagliari – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Lazio e Cagliari si prospetta particolarmente interessante e delicata principalmente per i biancocelesti, che dopo un periodo di flessione, arrivato in concomitanza con la pausa covid, hanno perso lo smalto per la lotta scudetto ma che sono rimasti stabilmente in zona Champions. La partita avrà inizio alle ore 21.45 giovedì 23 luglio allo stadio Olimpico di Roma.

Lazio – Cagliari – Probabili formazioni

Inzaghi ritrova alcuni calciatori, come Patric, che sarà in difesa a fianco di Acerbi e Felipe Luis, mentre ci sarà il ritorno di Jony sull’out mancino. Luis Alberto ritroverà il suo posto, a fianco a Parolo e Milinkovic-Savic. Coppia d’attacco Caicedo-Immobile.

Cagliari che ha ovviamente meno da perdere, anche se ci sono ancora diversi attriti tra le tifoserie per la gara di andata, vinta dalla Lazio dopo un lungo tempo di recupero.

Zenga dovrebbe schierare la difesa a 3 Pisacane, Ceppitelli e Klavan, Mattiello e Faragò sugli esterni, Ionita in mezzo con Rog e Nandez. Davanti Joao Pedro e Simeone.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Simeone, Joao Pedro.

Lazio – Cagliari – Pronostico

La Lazio ha bisogno di una vittoria per la matematica qualificazione alla prossima Champions, successo che proverà ad ottenere oggi stesso dopo 4 sconfitte di fila, dove anche l’attacco si è rivelato meno prolifico. Il Cagliari non avrà niente da perdere e quindi è probabile il segno Goal.

Lazio – Cagliari – Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà esclusiva DAZN che trasmetterà la gara in diretta sulla propria piattafroma anche attraverso l’app ufficiale e tramite DAZN 1, canale numero 209 del decoder Sky per gli abbonati che hanno il pacchetto DAZN.