Meteo: venerdì 24 luglio 2020. FORTI TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo. Ecco le zone a rischio

Come indicano le previsioni Meteo per domani venerdì 24 luglio 2020 ci sarà un aumento dell‘instabilità a partire dal Nord Italia, già dal mattino, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Il maltempo proseguirà, nel corso della giornata, sulle regioni centrali, in particolar modo sull’Appennino, per sconfinare quindi sulle zone adriatiche.

Nord: previsioni domani venerdì 24 luglio 2020

Secondo le previsioni Meteo domani avremo maltempo su tutte le regioni con temporali e acquazzoni, anche piuttosto intensi. Solamente in serata il tempo migliorerà su tutto il settentrione, eccetto qualche pioggia residua su Veneto ed Emilia-Romagna. Temperature in diminuzione.

Centro: previsioni domani venerdì 24 luglio 2020

In mattinata sono previste piogge sulla Toscana, mentre sulle altre regioni ci saranno cieli sereni o poco nuvolosi. Durante il pomeriggio il maltempo raggiungerà il litorale Adriatico. Infine alla sera sono attese locali precipitazioni su Marche e Umbria. Temperature in diminuzione.

Sud e Isole: previsioni domani venerdì 24 luglio 2020

Resiste il caldo e il bel tempo al sud con temperature che potranno raggiungere i 33/34°, salvo qualche rovescio locale previsto nel pomeriggio sul Molise. Temperature stabili o in crescita.