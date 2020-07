Oroscopo Branko – domani venerdì 24 luglio 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

By

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani venerdì 24 luglio 2020. Quali preziosi consigli avrà in serbo il famoso astrologo per i segni zodiacali? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete la seguente anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani e relativa a tutti i segni.

Oroscopo Branko domani venerdì 24 luglio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrà dedicarsi a sistemare le questioni in famiglia, il Toro si chiederà se si è innamorato davvero oppure no. I Gemelli dovrebbero cominciare una dieta depurativa, mentre al Cancro arriverà un piccolo aiuto.

Previsioni Branko domani venerdì 24 luglio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani sarà una giornata molto proficua sul lavoro per il Leone, la Vergine sarà particolarmente convincente e porterà a buon fine un affare. C’è bisogno di un piccolo controllo medico per la Bilancia, mentre per lo Scorpione un amico si rivelerà qualcosa di più…

Oroscopo domani venerdì 24 luglio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sagittario dovrà cominciare a pianificare tutto, mentre il Capricorno è pronto per partire in missione. L’Acquario sarà impegnato a operare alcune spartizioni, i Pesci invece avrebbero necessità di fare una dieta per disintossicare lo stomaco.

