Le estate è arrivata da tempo e tra poco anche i nostri segni zodiacali andranno in vacanza. Ma con quale spirito, all’avventura o tutto prenotato per tempo? Oroscopo: che tipo di viaggiatori sono i segni zodiacali?

Ariete

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale dell’Ariete? Sono viaggiatori impulsivi, che spesso si ritrovano a improvvisare le vacanze o a prenotare l’albergo all’ultimo minuto.

Toro

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale del Toro? I Toro sono molto lenti, pigri e abitudinari per cui non amano molto viaggiare ma preferiscono stare a casa o recarsi in posti che già conoscono.

Gemelli

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale dei Gemelli? I Gemelli amano molto viaggiare, si adattano a tutto, hanno voglia di movimento, non hanno problemi a visitare luoghi lontani o inospitali.

Cancro

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale del Cancro? Amano l’accoglienza e un ambiente pulito e curato, non possono adattarsi al campeggio o peggio a soluzioni non ben tenute dal punto di vista dell’igiene.

Leone

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale del Leone? Viaggiare con loro è sempre un azzardo, i Leone partono con uno zaino in spalla senza un programma di viaggio predefinito o senza aver prenotato.

Vergine

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale della Vergine? Devono avere tutto sotto controllo e prenotare mesi prima.

Bilancia

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale della Bilancia? I Bilancia sono molto abitudinari e non amano molto il viaggio in sé, soprattutto spostarsi non in maniera confortevole. I Bilancia poi devono soggiornare in alberghi non sotto le quattro stelle.

Scorpione

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale dello Scorpione? Amano l’avventura e non sono spaventati dalle traversate in solitaria.

Sagittario

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale del Sagittario? Amano molto scoprire posti nuovi e diversi, andare all’avventura senza prenotare un viaggio organizzato ma essere gli organizzatori di itinerari alla scoperta di qualcosa di mai visto prima.

Capricorno

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale del Capricorno? I nati del segno zodiacale del Capricorno non amano viaggiare. In vacanza vanno sempre nello stesso posto, dove hanno amicizie consolidate da anni.

Acquario

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale dell’Acquario? I nati dell’Acquario sono anticonformisti e prediligono mete non comuni, viaggi extraeuropei verso culture che vogliono andare a scoprire. Certamente non mancheranno anche di assaggiare la cucina locale.

Pesci

Che tipo di viaggiatori sono i nati del segno zodiacale dei Pesci? Amano le mete originali, soprattutto i posti che non sono stati raggiunti dal consumismo come l’Africa, meta verso cui partono per dare il loro aiuto. I Pesci sono molto portati infatti ad aiutare chi è meno fortunato e in difficoltà e approfittano dei viaggi anche per questo.