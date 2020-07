Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 24 luglio 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 24 luglio 2020. Stai per finire questa settimana lavorativa e iniziare un nuovo weekend, l’ultimo di luglio. Nel frattempo, scopriamo cosa accadrà nelle prossime ore ai segni zodiacali. Di seguito, vi proponiamo un’anteprima tratta dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicata a tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 24 luglio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete dovrà mettersi in gioco cominciando nuovi progetti, il Toro sarà favorito in amore. Giornata sottotono per i Gemelli, il Cancro invece dovrà evitare ogni polemica o discussione.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 24 luglio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Giornata intrigante per gli affari di cuore attenderà il Leone, mentre la Vergine dovrebbe coltivare nuovi progetti. Per lo Scorpione sono in arrivo buone conferme sul lavoro, la Bilancia invece dovrebbe fare programmi di coppia in vista di agosto.

Oroscopo domani venerdì 24 luglio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario avrà più energia rispetto ai giorni scorsi, il Capricorno potrà chiarire le questioni rimaste in sospeso. Un’altra giornata di revisione del rapporto di coppia per i Pesci, mentre l’Acquario deve portare avanti i suoi progetti in vista del futuro.

