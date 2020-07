Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 24 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 24 luglio 2020. Anche questa settimana lavorativa volge al termine e ci accompagna al prossimo weekend. Intanto, vediamo quali novità riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Curiosi di scoprirlo? Leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate ai 4 segni centrali dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 24 luglio 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e tutto il weekend saranno giornate intriganti per quel che riguarda l’amore. Le coppie più solide potrebbero pensare a qualche scelta importante; i single, invece, dovrebbero mettersi in gioco. Con stelle così promettente, può accadere di tutto! Chi ha difficoltà sul lavoro, dovrebbe esprimere apertamente i propri dubbi, prima di dicembre, quando ci sarà un dentro fuori definitivo.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 24 luglio 2020: Vergine

Sta per finire la dissonanza di Venere: da agosto in poi la situazione in amore cambierà. Le coppie più stabili dovrebbero iniziare a fare progetti in vista del prossimo mese. Chi è single potrà contare sulla complicità delle stelle per trovare una persona interessante. Sul lavoro continua questo periodo molto proficuo: da agosto fino a novembre avrai ottime opportunità per dare un grande slancio alla tua attività.

Oroscopo domani venerdì 24 luglio 2020: Bilancia

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti cominciare a programmare una vacanza con il partner. Sarà importante recuperare dei sentimenti trascurati negli ultimi tempi, la complicità con il partner. A maggior ragione, considerato il fatto che i problemi di lavoro continuano a essere in primo piano e potrebbero aver provocato qualche discussione in più nella coppia.

Oroscopo domani venerdì 24 luglio 2020: Scorpione

Con Mercurio a favore è probabile che tu abbia già ricevuto alcune conferme sul lavoro; qualcuno avrà recuperato un accordo oppure avrà cominciato a fare scelte in vista dei prossimi mesi. In ogni caso, le tensioni dei mesi scorsi sembrano essere, ormai, un ricordo lontano. In amore i single potranno sperare di fare incontri piacevoli durante le prossime settimane. Le coppie potranno lasciarsi alle spalle i problemi passati e ritrovare la voglia di stare insieme.