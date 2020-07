Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 24 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 24 luglio 2020. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo le stelle per questo venerdì? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche riguardo il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 24 luglio 2020: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata migliore rispetto a quelle appena passate. Il meglio, comunque, arriverà ad agosto, quando Venere non sarà più in opposizione e avrai la possibilità di vivere molte emozioni in più. Più si avvicina il mese di agosto e più ritrovi energia; e quando diventi più forte, come sempre, affiora in te il desiderio di cambiamenti, di novità. Già dal prossimo mese potrebbero arrivare nuove opportunità lavorative.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 24 luglio 2020: Capricorno

Dovresti sfruttare la giornata di domani se senti il bisogno di chiarire con qualcuno, di dire come la pensi. Nelle prossime giornate dovrai comunque muoverti con estrema cautela, sia in amore che in famiglia. Il prossimi fine settimana dovresti staccare la spina, riposarti un po’, perché lo stress accumulato finora potrebbe aver causato qualche piccolo disturbo fisico.

Oroscopo domani venerdì 24 luglio 2020: Acquario

Come incoraggia l’oroscopo di Paolo Fox domani e nei prossimi giorni dovresti metterti in gioco, programmare in vista del futuro. È importante cominciare a fare, a realizzare i propri obiettivi e se ti imbatti in un problema dovresti impegnarti a risolverlo, piuttosto che chiederti di chi è la colpa. Dovresti provare a non farti condizionare dagli altri, ma ritrovare la tua individualità!

Oroscopo domani venerdì 24 luglio 2020: Pesci

Sta per concludersi il mese di luglio, l’ultimo mese in cui avrai Venere in dissonanza e che sta costringendo molte coppie a rivedere il proprio rapporto. Converrà avere ancora un po’ di pazienza, non alimentare i conflitti, perché da agosto sarà tutto più facile. Sul lavoro potrebbe spuntare progetti che vedranno la luce in autunno. Più passeranno i mesi e maggiori saranno le possibilità di riuscire un’attività, la situazione cambierà in meglio, per cui non mollare!