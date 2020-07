Ricetta gnocchi alla romana: ingredienti, preparazione e consigli

By

Gli gnocchi sono un primo piatto antico, si preparano da sempre con varie tipologie di farina e si preparano di diverse forme. Nell’articolo di oggi andremo a vedere come si preparano gli gnocchi alla romana, un piatto che si prepara secondo la tradizione di giovedì. In questa versione si utilizza il semolino, e gli gnocchi sono a forma di dischi, che poi si cuociono in forno e presentano una crosticina molto croccante e sfiziosa.

Gnocchi alla romana – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono sufficienti per 5 porzioni.

Semolino 250 g

Latte intero 1 l

Burro 100 g

Tuorli 2

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 100 g

Pecorino 40 g

Sale fino 7 g

Noce moscata q.b.

Gnocchi alla romana – Preparazione

Per preparare gli gnocchi alla romana, ponete il latte in un tegame sul fuoco, e aggiungete una noce di burro, il sale, e un pizzico noce moscata, appena inizierà a bollire versatevi a pioggia il semolino, mescolando energicamente con una frusta, per evitare la formazione di grumi.

Cuocete il composto a fuoco basso per qualche minuto, fino a che non si sarà addensato; dopodiché togliete il recipiente dal fuoco ed incorporate al composto i due tuorli mescolando con un mestolo di legno.

Unite anche il parmigiano e mescolate il tutto nuovamente. A questo punto versate metà dell’impasto ancora bollente su un foglio di carta forno e utilizzando le mani, dategli una forma cilindrica. Per non scottarvi troppo potete passare le mani sotto l’acqua fredda.

Una volta ottennuto un cilindro, avvolgetelo nella carta forno. Ripetete la stessa operazione per la seconda metà dell’impasto tenuto da parte e riponete i due rotoli in frigorifero per una ventina di minuti.

Una volta raffreddato, otterrete un impasto compatto e con un coltello riuscirete ad ottenere dei dischi perfetti. Per facilitarvi nel taglio consigliamo di inumidire la lama con dell’acqua. Una volta ottenuti circa 40 pezzi disponeteli su una teglia precedentemente imburrata e cospargeteli con il burro fuso non bollente.

Spolverizzate la superficie con il pecorino romano e cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per 20-25 minuti. Dopodiché azionate la funzione grill e lasciateli gratinare per 4-5 minuti. Una volta pronti servite i vostri gnocchi alla romana.

Gnocchi alla romana – Consigli utili

Conservate gli gnocchi alla romana in frigorifero chiuso ermeticamente in un contenitore per un massimo di 2 giorni.

Potete anche congelare gli gnocchi alla romana, già conditi con il formaggio e il burro in fiocchetti e passarli in forno senza farli scongelare.

Per esaltare ancora di più il gusto degli gnocchi aggiungete qualche fogliolina di salvia tra uno gnocco e l’altro.