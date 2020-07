Udinese – Juventus – Curiosità sul match – Highlights andatati

Alle ore 19:30 alla Dacia Arena ci sarà Udinese – Juventus, con i bianconeri di Torino che con i 3 punti si laureano campioni d’Italia con 3 turni d’anticipo. Udinese salva giocherà per evitare un’imbarcata come quelle prese negli ultimi anni.

Udinese – Juventus: Curiosità sul match

All’andata è terminata 3-1 per la squadra di Sarri e in quell’occasione segnarono Bonucci, e doppietta di Cristiano Ronaldo. Nello scorso campionato ad Udine è terminata 2-0 per i bianconeri di Torino. Nell’ottobre del 2017 ad Udine finì ben 6-2 per la Juventus, che al 8′ minuto era sotto di un gol, poi ne fece 2 in 6 minuti. Dopo l’intervallo Danilo pareggiò i conti poi 4 gol della Juve stabilirono il punteggio finale, in quel match la squadra di Allegri rimase in 10 dal 26′ minuto per espulsione di Mandzukic.

Udinese – Juventus: Highlights andata