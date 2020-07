Udinese – Juventus – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

By

La partita che può portare l’ennesimo scudetto in casa Juventus può essere proprio Udinese – Juventus, visto che con una vittoria gli uomini di Sarri, visto il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina, non sarebbero più raggiungibili. Di contro l’Udinese, che sebbene non ancora matematicamente salva, ha decisamente meno stimoli rispetto ai bianconeri torinesi. La partita avrà inizio alle ore 19.30 oggi 23 luglio.

Udinese – Juventus – Probabili formazioni

Gotti presenterà diverse novità per il proprio centrocampo, schierato a 5, viste le conclamate assenze di Mandragora, Jajalo e Walace: spazio a Fofana e Larsen, mentre confermato De Paul alle spalle di Lasagna e Okaka.

Sarri non potrà usufruire di Higuain, non convocato, e quindi è molto probabile un ritorno di Bernardeschi in attacco con Ronaldo e Dybala, centrocampo con Rabiot, Pjanic e Bentancur.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Udinese – Juventus – Pronostico

Ovviamente il pronostico è tutto dalla parte della Juventus che conta indubbiamente di un livello tecnico nettamente superiore rispetto ai friulani. Consigliamo la scommessa combo 2 + over 2,5.

Udinese – Juventus – Dove vederla in tv e Streaming

La partita verrà trasmessa da Sky attraverso il satellite ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellite), oltre che tramite SkyGo, app disponibile per personal computer, smartphone, tablet e simili. Anche su NowTv sarà possibile assistere al match.