Chievo – Cittadella – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Chievo – Cittadella andrà in scena questa sera alle ore 21:00, ed è una delle partire valide per la 36° giornata del campionato di Serie B. Questo è un match da dentro fuori per i padroni di casa, che in caso di sconfitta vedrebbero le loro speranze di play-off allontanarsi.

Il Cittadella ha 3 punti di vantaggio sulla prima esclusa dai play-off, e vorrebbe vincere la partita per non rischiare di restare fuori dalla parte finale di stagione. Vengono da una sconfitta contro l’Ascoli, e vorrebbero trovare le giuste sicurezze per chiudere al meglio una stagione che fino a questo momento ha regalato tante soddisfazioni. Anche il Chievo arriva da una sconfitta, quella di Castellammare, per 3-2 in favore della Juve Stabia, e gialloblu che vorrebbero tornare subito nella massima serie, ma a quanto pare quest’anno l’impresa è quasi impossibile.

Chievo – Cittadella: Probabili formazioni

Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Esposito, Garritano; Vignato, Dordevic, Giaccherini. All. Aglietti

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Perticone, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diawara, Luppi. All. Venturato

Chievo – Cittadella: Pronostico

Partita che può prendere qualsiasi piega, squadre che cercheranno fin dai primi minuti di mettere le mani sul match, e partita che può regalare tanti gol. Per questi motivi prevediamo per questa partita un segno 2+Over.

Chievo – Cittadella: Dove vederla in tv e streaming

Potrete seguire questo match in Zona Gol, esclusivamente sulla piattaforma DAZN, visibile scaricando l’applicazione dedicata, da televisore, telefono cellulare e tablet. Logicamente la visione sarà dedicata a chi ha sottoscritto un’abbonamento con suddetta piattaforma. L’applicazione è scaricabile sia per dispositivi Android che per Apple.