Desideri proibiti – Trama e cast – Trailer del film – Rai 2

Desideri Proibiti è il film che Rai 2 ha scelto per la sua prima serata di oggi, 24 luglio 2020. Andrà in onda dalle 21:20 circa e vanta una regia di Roland Joffè. Del genere thriller, la pellicola è stata realizzata nel 2019 in America.

La trama di Desideri Proibiti ci parla di una casalinga che finirà nel mirino di un sociopatico. Un matrimonio fallito la spingerà fra le braccia di uno sconosciuto che le farà una proposta particolare. Scopriamo di seguito il cast e gli altri dettagli.

Desideri Probiti – La trama

Brooke è una casalinga che sta vedendo finire il suo matrimonio con Stevens. Uniti da diversi anni, i due sembrano ormai distanti anni luce. Lui è indifferente e freddo, lei vorrebbe qualcosa di più e si sente insoddisfatta. La situazione cambierà quando nella vita di Brooke entrerà a far parte di Jake, un giovane agente assicurativo di gran fascino. Il periodo trascorso insieme farà accendere la scintilla della passione ine ntrambi e i due finiranno per iniziare una relazione clandestina. Anche se la loro intenzione è di stare insieme alla luce del sole e per questo Jake proporrà alla sua amante di uccidere Stevens. La trama di Desideri Probiti ci svela però che le intenzioni di Jake sono molto diverse.

Desideri Proibiti – Il cast

Alla guida del cast di Desideri Proibiti troviamo Emilie de Ravin nei panni di Brooke. L’attrice è conosciuta per un altro film popolare, Le colline hanno gli occhi ed è apparsa anche nella popolare serie tv Lost. Al suo fianco Jeffrey Vincent Parise nei panni di Stevens, mentre il ruolo di Jake è affidato a Leo Howard, che in precedenza abbiamo conosciuto in Conan il Barbaro. Incontreremo inoltre Rose Bianco per il personaggio di Carlita e Martha Hamilton per quello di Angie. Fra gli artisti ci saranno anche David Silverman (Buck); Nicole Marie Johnson (Tara) e Trevor David (detective).