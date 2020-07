Digital business: la rivoluzione è cominciata

Negli ultimi tempi nel nostro Paese moltissime aziende si sono avvicinate al mondo del Digital Business. Si tratta di concetti di cui si sente parlare da tempo, da quando internet è disponibile al grande pubblico. Per le aziende poter sfruttare la rete per il proprio business è una realtà che si applica in vari settori: dal marketing alla gestione delle informazioni; dall’utilizzo di dispositivi che migliorano la vita in azienda fino all’implementazione del cloud. Come dicevamo, tutte questioni note da tempo, che però negli ultimi tempi hanno subito un’accelerazione apprezzabile. Per molte aziende oggi più che mai approfittare del digital business è una necessità.

Cosa si intende per digital business

Il concetto di digital business è estremamente ampio, anche se poi non così difficile da comprendere. Oggi le aziende hanno sempre più la necessità di offrire ai propri clienti servizi e prodotti tramite internet, o che si possano utilizzare a livello digitale. Allo stesso modo l’impresa 4.0 deve forzatamente utilizzare alcuni strumenti particolari, che sfruttano internet per funzionare al meglio. Questo è vero in qualsiasi realtà aziendale, sia per il piccolo negozio di quartiere che per l’impresa produttiva o quella che opera nel terziario. Il periodo del lockdown causato dall’emergenza sanitaria ha ovviamente contribuito ad avvicinare al digital business anche le realtà che di fatto non avevano ancora compreso la rivoluzione già in atto da tempo.

I vantaggi del mondo digitale

Gli effettivi vantaggi offerti dalla migrazione al digitale sono molteplici, li si può infatti suddividere in vari ambiti. Il primo, quello più evidente al cliente finale, è la possibilità di acquistare prodotti o comunicare con un’azienda tramite la rete. In Italia una famiglia su 4 nel 2019 faceva almeno un acquisto online a settimana; nel 2020 questo dato è più che raddoppiato, a testimonianza dell’importanza delle piazze virtuali per la presentazione e la vendita dei prodotti. L’altro ambito è quello mobile, ancora più importante e in costante sviluppo. Oggi in Italia circa l’83% della popolazione usa internet dallo smartphone ogni giorno. Stiamo parlando di numeri da capogiro per chi desidera pubblicizzare o vendere qualsiasi tipologia di “merce”.

Il digital business anche in azienda

Oltre alle questioni riguardanti la comunicazione con i propri clienti e il marketing, molte aziende oggi si sono avvicinate al mondo digitale per quanto riguarda il lavoro quotidiano e la gestione dello stesso. Si pensi ad esempio al concetto di smart working; se fino allo scorso anno un numero esiguo di italiani poteva lavorare da casa, oggi i numeri sono ben differenti, anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Per poter rendere reale lo smart working è stato necessario cominciare ad utilizzare nuovi strumenti di comunicazione; così come fornire dati, documenti e software tramite il cloud. Come per qualsiasi altro concetto correlato al digital business, alcune imprese utilizzavano questi strumenti già da anni, visto che sono disponibili da moltissimo tempo. Per altre realtà si tratta invece della novità del momento, che oggi è però diventata fondamentale per poter trovare il proprio spazio all’interno del mondo del lavoro, dell’industria, del commercio e così via.