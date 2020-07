Film Stasera in Tv – La sottile linea rossa – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La sottile linea rossa. Film del 1998 scritto e diretto da Terrence Malick, con un ricchissimo cast di star che hanno accettato anche ruoli secondari e minori pur di apparirvi. Si tratta del terzo lungometraggio del cineasta statunitense, che in 25 anni di carriera prima di quest’opera aveva realizzato solo altre due pellicole. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di James Jones (1962), vero reduce della guerra nel Pacifico. Il titolo si riferisce a un verso di Rudyard Kipling dal suo poema “Tommy”, tratto dalla collezione Barrack-Room Ballads, nel quale Kipling descrive i soldati come “una sottile linea rossa di eroi”. Il poema di Kipling è a sua volta basato sull’azione dei soldati britannici nel 1854 durante la guerra di Crimea, chiamata “The Thin Red Line (Battle of Balaclava)”.

La sottile linea rossa – Trama

Un gruppo di fucilieri dell’esercito statunitense viene mandato a dare il cambio alle unita’ dei marines ormai sfinite dalla battaglia sul fronte del Pacifico, a Guadalcanal. Della compagnia C fanno parte un sergente maggiore, cinico ed efficiente, un capitano che si rivela essere la coscienza morale dell’intera compagnia e un soldato idealista che vuole portare a casa la pelle.

La sottile linea rossa – Trailer Video

La sottile linea rossa – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Thin Red Line

Genere: Guerra

Durata: 2h 50m

Anno: 1998

Paese: USA

Regia: Terrence Malick

Cast: Jim Caviezel, Sean Penn, Woody Harrelson, Nick Nolte, George Clooney, John Travolta, John Cusack

La sottile linea rossa – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 24 Luglio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Assassinio sul Tevere.